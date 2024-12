Quotidiano.net - Capodanno a Roma, scoppia il caso Tony Effe: ecco perché. Atteso il dietrofront del Campidoglio

, 15 dicembre -il. È polemica sulla presenza del trapperno in scaletta del maxi evento del 31 dicembre al Circo Massimo, al centro delle proteste i toni sessisti e violenti delle sue canzoni. Dopo l’appello lanciato delle consigliere capitoline del centrosinistra e delle donne militanti dei circoli Pd di, è sceso in campo anche il sottosegretario alla Cultura Gianmarco Mazzi: “Si dovrebbe prestare più attenzione a chi si offre un palco per cantare. Non diventare complici di spacciatori di violenza strapagata”. La tempesta è ormaita. E, nonostante i tentativi dell’assessore Onorato (Grandi eventi) di minimizzare l’ingaggio del trapper, dalstarebbe per arrivare il veto sual concerto dial Circo Massimo.