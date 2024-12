Ilgiorno.it - Santa Lucia: Illusioni e Tradizioni tra Sogno e Realtà a Lodi

Maietti Non sono per niente d’accordo con le maestre che ritengono diseducativo cullare i piccoli alunni nell’illusione dell’arrivo di una) in groppa a un asinello, a portar doni nella notte più lunga dell’anno. Anche perché chi ha detto che è un’illusione? "La vita è", dice il poeta Calderon. E il filosofo Pascal: "Nessuno è sicuro – fuor che per fede – di esser sveglio o di dormire. Nel sonno infatti crediamo di esser desti altrettanto fermamente di quando lo siamo. Chi sa se l’altra metà della vita, in cui crediamo di essere svegli, non sia se non un sonno un po’ diverso dal primo, dal quale ci destiamo quando crediamo di addormentarci?". Un grande poeta e un grande filosofo-scienziato: anche loro non sarebbero d’accordo con le maestre anti-. La piazza disi è avvivata di luci e colori.