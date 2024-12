Ilgiorno.it - La storia di Lucino Dolcifeste diventa un musical con orchestra

Non accade spesso che un testo inedito venga trasformato in un. È quindi un unicum, sia per la provincia di Varese ma anche ben oltre il panorama locale, il progetto che vede protagonista il personaggionato dalla penna dell’autore varesino Davide Ielmini nel 2016. Un racconto natalizio, dal titolo “Il Natale strabilievole di“, che è stato recentemente ripubblicato in una nuova versione e che ha fatto appunto da fonte di ispirazione per undella durata di 42 minuti, che sarà portato in scena per la prima volta sabato 18 gennaio alle 17 a Villa Cagnola di Gazzada Schianno a ingresso gratuito. "Il Natale diè un percorso immaginario, ma ispirato a fatti realmente accaduti - racconta l’autore -. Di fronte alla folle corsa della contemporaneità, questo racconto si potrebbe considerare “l’isola che non c’è“ delle feste natalizie.