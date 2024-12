Auto, la crisi si estende al mercato dei veicoli industriali

Leggi su Ildenaro.it

Ildeiregistra una forte contrazione nel mese di novembre 2024, con 1.967 immatricolazioni contro le 2.609 dello stesso periodo del 2023 (meno 24,6 per cento). È quanto indica il Centro Studi e Statistiche dell’Unrae, sulla base dei dati di immatricolazione forniti dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. A subire la battuta d’arresto più marcata sono idi massa compresa tra 3,51 e 6 t, che chiudono il mese con sole 55 unità immatricolate, in calo del 32,9 per cento rispetto alle 82 registrate nello stesso periodo dell’anno precedente. L’andamento negativo interessa anche i mezzi di peso medio, tra 6,01 e 15,99 t, che perdono il 18 per cento, passando da 328 a 269 unità. Il segmento deipesanti, con massa totale a terra pari o superiore a 16 t, contribuisce in modo significativo al rallentamento complessivo, con 1.