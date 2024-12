Ilgiorno.it - Animali terrorizzati dai petardi. La denuncia di Barbara Zizza (Leidaa): “Botti a Triante tutte le sere”

Monza, 14 dicembre 2024 – A Monza San Silvestro è tutto l’anno. Mentre, fino a pochi anni fa,e mortaretti erano l’ossessione solo durante le feste di Natale, adesso sono arrivati anche i fuochi d’artificio, in barba al regolamento e ai divieti. A Monza il Regolamento di Polizia Urbana in vigore dal 2019 ha introdotto il divieto permanente di utilizzo dei materiali pirotecnici, ma pare che non tutti lo rispettino. I proprietari dei cani sono esasperati: la passeggiata serale per le vie del quartiere o nell’area cani è a rischio infarto soprattutto per i cani più fragili e anziani. Ma anche a rischio fuga con il pericolo di causare incidenti. Arlo è, referente(Lega italiana difesa ambiente e) che da tempoil problema e che proprio pochefa ha rischiato grosso.