Bergamonews.it - Sereno o poco nuvoloso per tutto il weekend: possibili solo isolati piovaschi

L’area anticiclonica presente sulla nostra regione tende temporaneamente ad indebolirsi per il transito della coda di una perturbazione di passaggio sull’Europa centrale. Al suo seguito disposizione delle correnti dai quadranti settentrionali, e nuova rimonta anticiclonica. Fino a metà della prossima settimana probabile dominio anticiclonico di matrice sub-tropicale, con notevole rialzo termico in quota einversioni termiche.Vediamo nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni insieme agli esperti del Centro Meteo Lombardo.Venerdì 13 dicembre 2024Tempo Previsto:sui rilievi, nebbie diffuse sulle pianure, con riduzioni della visibilità anche importanti. Nel corso del pomeriggio aumento della nuvolosità su gran parte della regione, conpioviggini sulle basse pianure, specie centro-orientali.