Ultimora.news - Oroscopo Paolo Fox weekend 14 e 15 dicembre 2024: le previsioni del fine settimana

Leggi su Ultimora.news

Fox rivela in anteprima l'del14 e 15, concentrandosi in particolar modo su amore e salute. Con la Luna in Gemelli saranno 48 ore interessanti. Favorite le coppie dell'Ariete, mentre il Cancro farà dei gradevoli incontri. Approfondiamo leastrologiche diFox del14-15/12.Fox 14-15: Ariete, Toro, Gemelli Ariete - Amore:favorevole per le coppie. Eventuali problemi d'inizio, si aggiusteranno. Svaga un po' la mente e mantieni alto il morale. Lavoro: non ti mancano il senso di responsabilità e la serietà. Non muoverti troppo in fretta. Toro - Amore: evita le gelosie inutili. Venere è in posizione contraria, ma non riuscirà a rovinare la tua relazione di coppia. Possibili tensioni e dubbi da combattere.