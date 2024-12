Iodonna.it - Ogni anno, il New York Times pubblica una lista dei 100 libri da non perdere, e il 2024 non fa eccezione. Molte le voci femminili che promettono di lasciare il segno

Dal romance contemporaneo ai thriller psicologici, passando per romanzi storici di respiro internazionale, il Newha scelto i suoi 100da leggere nel, ovvero i miglioridell’che volge al termine. L’attesa, una bussola preziosa per orientare nel mare magnum delle nuove uscite editoriali, offre ai suoi lettori un viaggio letterario dove spiccano alcune gemme che meritano particolare attenzione. Tra nomi affermati e promettenti esordi, ladi quest’, infatti, si rivela particolarmente ricca, con un occhio di riguardo alle autrici donne.da leggere: cinque eroine letterarie delX Leggi anche › Premio Nobel per la Letteratura 2019: vincono Olga Tokarczuk e Peter Handke Olga Tokarczuk tra ida leggere neldel NYTra queste, il quotidiano inserisce, naturalmente, la premio Nobel per la Letteratura Olga Tokarczuk, con il suo “capolavoro” The Empusium.