Cityrumors.it - Nuovo Codice della Strada: stretta su alcol, droghe e velocità | Cosa cambia: regole, limiti e sanzioni

Leggi su Cityrumors.it

Da domani entra in vigore il. La paura è tanta: ecco tutte le nuovee le relative sanzioniDopo tanto chiacchierare, domani sabato 14 dicembre entreranno ufficialmente in vigore le nuovedel, fortemente volute dal Ministro per i Trasporti e le Infrastrutture Matteo Salvini e poi approvato in toto. Le novità sono tante e molte di esse si muovono in direzione di un inasprimento delle sanzioni e delle, soprattutto in alcuni ambiti: ecco tutte le novità, da conoscere per non incappare in una multa salatissima.Da domani in vigore il: tutto quello che bisogna sapere (cityrumors.it / ansafoto)Sono molte le novità con cui gli automobilisti dovranno fare i conti, a partire da domani. Fortemente coinvolti nel, però, non solo i cittadini a bordo di un’automobile, una moto o un furgone ma anche chi circola sui monopattini elettrici.