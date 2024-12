Lettera43.it - Lega, passo indietro di Toccalini: Romeo candidato unico alla segreteria in Lombardia

Leggi su Lettera43.it

Sarà il capogruppo al Senato Massimilianol’per il ruolo di segretario dellain. Lo sfidante Luca, responsabile dei giovani leghisti, ha infatti optato per un, ritirandosi dcorsa. «Lo faccio per la», ha spiegato, «è stata una scelta difficile e ponderata dopo che negli ultimi giorni ho ascoltato i militanti», ma anche «il segretario federale Matteo Salvini e il capogruppo al Senato Massimilianocon i quali è stato concordato questo percorso».Il capogruppo dellaal Senato Massimiliano(Imagoeconomica).LEGGI ANCHE: Congresso dellaLombarda, le strategie dietro i candidati e la linea di Salvini: «È emersa la volontà di presentarsi ai militanti con una candidatura unica»Il segretario dei giovani leghisti ha deciso di rinunciarecorsa dopo un confronto con i vertici di via Bellerio, dal quale sarebbe «emersa la volontà di presentarsi ai militanti con una candidatura unitaria, e per questo ritengo saggio un miodi lato per contribuire a garantire unità all’interno dellaLombarda.