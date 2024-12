Iltempo.it - L'Argentina vola, Milei a Palazzo Wedekind: "Sono un anarco-capitalista"

Un lungo discorso terminato con unro "viva la libertà" quello del presidente argentino Javier, prima di incontrare la premier Giorgia Meloni nel corso della sua visita ufficiale in Italia. L'economista entrato nella Casa Rosada ha ricevuto il prestigioso Premio Internazionale Milton Friedman 2024. "Ringrazio per questo premio e, dato il suo nome, mi sembra giusto parlare del contributo accademico di Friedman, che ha avuto un ruolo fondamentale nel cammino della libertà", ha detto il presidente argentino ritirando il riconoscimento. La cerimonia è promossa dall'Istituto Milton Friedman, l'organizzazione Students for Liberty Italia e il quotidiano Il Tempo. Il presidente argentino che ha svolto una vera e propria lezione di economia attraversando i decenni e le teorie economiche fino all'esperienza alla guida del paese sudamericano.