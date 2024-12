Lanazione.it - Il senatore dem Verini: «La commissione antimafia venga a Prato»

, 13 dicembre 2024 – «L'istituzione della Dda a? Pensiamo sia una proposta sensata, così come auspichiamo e richiederemo una sua audizione al più presto e l'arrivo dellaparlamentare nazionalein città». Lo ha dichiarato Marco Furfaro, deputato del Partito Democratico, a margine dell'incontro di avvenuto presso la sede del partito in via Carraia. A lanciare l'allarme nelle scorse settimane era stato il procuratore capo Luca Tescaroli, ponendo l'accento su un tema dibattuto anche in Parlamento a seguito dell'interrogazione presentata dalla deputata di Fratelli d'Italia Chiara La Porta ed Alberto Michelotti. Se Gratteri aveva giudicato sufficiente la presenza della Dda di Firenze per approfondire le zone di illegalità del distretto pratese, Furfaro rilancia invece il pensiero del procuratore.