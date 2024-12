Lapresse.it - Gaza, Blinken: “Segnali incoraggianti che tregua è possibile”

Leggi su Lapresse.it

“Nelle ultime due settimane abbiamo vistopiùsul fatto che un cessate il fuoco è” nella Striscia di. Lo ha detto il segretario di Stato americano Antony, incontrando il ministro degli Esteri turco Hakan Fidan. Fidan ha detto che i due hanno discusso dei modi per stabilire la prosperità in Siria e porre fine al terrorismo nel Paese. “Nei miei colloqui con il Presidente turco (Recep Tayyip) Erdogan e con il Ministro Fidan, abbiamo parlato dell’imperativo che Hamas dica sì alaccordo, per contribuire finalmente a porre fine a questa situazione”, ha dettoche ha poi concluso: “Apprezziamo molto il ruolo che la Turchia può svolgere nell’usare la sua voce con Hamas per cercare di portare a termine questo accordo”.