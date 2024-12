Iltempo.it - Al Virgilio si contano i danni. Valditara: "Banchi per il barbecue" | GUARDA

Sale il numero delle scuole occupate a Roma e alsie cattedre usati per fare il, sedie distrutte e abbandonate nel cortile, muri sfondati: sono questi i resti dell'azione degli studenti. "Al liceodi Roma, durante l'occupazione, hanno fatto unbruciando ie gli armadi della scuola. Non è possibile che non ci sia la responsabilità individuale. Chi rompe, paga", ha scandito il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe, alla festa di Atreju al Circo Massimo. "Il contrario di autorità è anarchia - ha aggiunto - e il merito non è una parolaccia, è dare il meglio che ciascuno può fare con l'impegno, impegno che è una cosa importante. Bisogna valorizzare i talenti" e dire no "a una società anarchica cheverso il passato".