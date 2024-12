Lanazione.it - Orgoglio Amaranto relatore a Coverciano per Community Leadership

Arezzo, 12 dicembre 2024 –perLunedì 9 dicembreha partecipato tra i relatori al workshop “” svoltosi presso l’auditorium del Centro Tecnico Federale diorganizzato da Figc e Supporters in Campo (SinC), la rete delle associazioni italiane che sviluppa la partecipazione attiva dei tifosi nel mondo del calcio. Il presidente del comitato Daniele Farsetti ha portato l’esperienza della nostra associazione, una delle più longeve per attività nel nostro paese, ripercorrendo i momenti della sua nascita e del suo sviluppo e presentando le iniziative realizzate in ambito sociale. “Partecipare come relatori, e modello di buone pratiche adottate, a una giornata così importante sia per il luogo che ci ha ospitato ma soprattutto per il livello delle istituzioni che erano presenti e attente a comprendere questa realtà, è motivo di grandeper un comitato come il nostro che, da quattordici anni, svolge un ruolo attivo e di riferimento costante.