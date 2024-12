Ilgiorno.it - Mamma investita e uccisa da un tir, il dolore dei familiari: “La zia è morta sotto casa”

Milano – Si avvicina all’incrocio. Guarda la coperta termica accartocciata sulla strada. Parla con la polizia locale. Poi si allontana, con le cuffiette nelle orecchie. Per non pensare. Ma è impossibile. Ha gli occhi arrossati che stanno per cedere alle lacrime mentre dice “non ho telefonato a mia zia, stamattina”. Come a dire che non è riuscito a parlarle un’ultima volta. È il nipote di Rocio Espinoza Romero, la trentaquattrenne peruviana travolta eda un tir mentre spingeva il passeggino con sopra i suoi gemellini di un anno e mezzo ieri mattina. Lui non se la sente di dire altro, se non che sua zia “abitava vicinissimo al luogo della tragedia”. A pochi passi, in via Cimabue. Stando a quanto ricostruito al momento, la donna era uscita diattorno alle 9.30 per accompagnare i figlioletti all’asilo nido, “un po’ più tardi del solito”, dice un conoscente.