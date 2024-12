Liberoquotidiano.it - "Ma questo chi ca*** è?": Manchester City in tilt, l'ex fuoriclasse in tilt per Yildiz | Guarda

Leggi su Liberoquotidiano.it

Numero 10 della Juventus, in crescita. Stiamo parlando di Kenan, mercoledì ottimo con l'assist a Dusan Vlahovic per il gol del momentaneo 1-0 (2-0 il risultato finale) contro il. Il turco è stato molto apprezzato anche da Paul Scholes, ex centrocampista dello United, che sui social ha scritto un chiaro: “Who the fuck is this” (Chi c***zo è”). Un chiaro complimento per chi si è fatto notare nella squadra di Thiago Motta. Scholes ha voluto dunque applaudire il giovane talento dei bianconeri, che lo scorso 17 settembre, sempre allo Stadium contro il Psv, aveva segnato il suo primo gol europeo strappando il record del gol più giovane con la maglia della Juve ad Alex Del Piero. Anche se Paul lo ha "scoperto" soltanto ieri sera,in Europa è un fattore per la Juve.