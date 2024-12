Quotidiano.net - Chi è Rachel Zegler, protagonista del remake di “Biancaneve”

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 12 dicembre 2024 – Una delle giovani attrici emergenti del panorama internazionale è. Nel 2024, è stata scelta comedel musical animato di Netflix e Skydance, ‘Spellbound’. Nel 2025 la vedremo nei panni dinellive-action della Disney annunciato già nel 2016. Le riprese sono state effettuate nel 2022 nel Regno Unito. Biografiaè nata nel 2001 nel New Jersey. Ha origini colombiane e polacche. Nel 2019, prima di diplomarsi, ha debuttato in un altro, quello di ‘West Side Story’, diretto da Steven Spielberg: è stata scelta tra 30.000 candidati per interpretare il ruolo dellaMaria. Ha ottenuto riconoscimenti importanti come il Golden Globe e il National Board of Review Award come miglior attrice. A partire dal 2022,è stata richiesta da altri registi, ed è apparsa anche nel film ‘Shazam: Fury of the Gods’.