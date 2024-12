Gustavo Rodriguez come sta il papà di Belen | gli aggiornamenti sulle condizioni di salute

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) – Dopo giorni di apprensione, la famiglia die Ceciliaha rotto il silenzio riguardo a, ex naufrago dell’Isola dei Famosi, rimasto coinvolto nell’incendio che ha devastato un capannone a Gallarate. Con un post pubblicato su Instagram, la moglie Veronica Cozzani ha aggiornato i followerdidell’uomo.si trova attualmente ricoverato presso l’ospedale Niguarda di Milano. Dopo giorni di silenzio, Veronica Cozzani ha condiviso sui social una foto di famiglia: “Uno per tutti e tutti per uno! So che starai bene”, ha scritto Veronica rivolgendosi al marito, padre dei suoi tre figli, Cecilia,e Jeremias. Poi, ha ringraziato tutti i follower per i messaggi di sostegno ricevuti negli ultimi giorni: “Grazie a tutti per i messaggi in un momento così difficile! Sono una carezza per l’anima!”, ha chiosato.