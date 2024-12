Lanazione.it - Epic Winter 2024: avventura in mountain bike tra le nevi della Garfagnana

Quando la neve inizia a cadere copiosamente e trasforma improvvisamente il territorio, un evento sportivo come ladiventa, se possibile, ancora più divertente per i partecipanti che lo ricorderanno, a detta loro, come un’impresa memorabile. Così, l’edizione, partita nella prima mattinata di domenica scorsa, dal Casone di Profecchia, nel comune di Castiglione di, ha raccontato come si può godere in tutta sicurezza di un’escursione inben organizzata e nata con lo stesso spiritoversione madre, quella estiva, di sfida con se stessi e con i propri limiti, alla scoperta di una terra accogliente e da vivere in ogni stagione dell’anno. "Naturalmente nientegiornata è stato lasciato al caso - spiega Daniele Saisi, guida MTB e presidente dell’associazioneAsd, oltre che ideatore e organizzatore degli eventi sportivi non competitivi “i“ - , non siamo stati certo degli sprovveduti e abbiamo monitorato il meteo costantemente per tutta la settimana antecedente alla partenza, predisponendo 3 piani alternativi da attuare a seconda del caso.