Ecco perché gli orologi vintage sono il vero must have

Ok, diciamolo subito: ilnon passa mai di moda, ma quando si parla di, non stiamo solo guardando al passato, lo stiamo indossando. E con orgoglio. Che si tratti di un cronografo anni '60 recuperato dal cassetto del nonno o di una riedizione super chic lanciata ieri da un brand blasonato, glidallo stile rétro stanno vivendo un momento di gloria. E no, non è solo per hipster nostalgici.tutti vogliono?Prima di tutto, glihanno un fascino che nessuna complicazione moderna può replicare: raccontano storie. Ogni graffio, ogni patina sul quadrante è un capitolo di una vita vissuta (non tua, ma di chi lo ha posseduto prima). È come indossare un romanzo al polso, e francamente, chi non vorrebbe sentirsi un protagonista alla James Bond anni '60? Poi c’è il fattore esclusività.