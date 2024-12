Tvplay.it - Dalla Fiorentina alla Roma, l’annuncio ufficiale: salti di gioia per Ranieri

Leggi su Tvplay.it

Lagiocherà domani in Europa League contro il Braga, ma prima bisogna registrare una notizia di calciomercato.Dopo aver perso contro il Napoli di Antonio Conte e l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, di fatto, laè riuscita finalmente a vincere in campionato. Il team capitolino, infatti, ha battuto sabato scorso allo Stadio Olimpico con un netto 4-1 il Lecce guidato da Marco Giampaolo.Grazie a questo successo, visto anche il pari tra Venezia ed il Como, laha aumentato a quattro punti il proprio vantaggio sul terzultimo posto. Tuttavia, per la squadra giallorossa è tempo di pensare all’Europa League.Calciomercato, l’agente di Biraghi e Parisi: “A gennaio lasceranno la”Domani sera, infatti, lascenderà di nuvo in campo allo Stadio Olimpico contro il Braga.