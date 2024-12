Lettera43.it - Calenzano, manifestazione dei sindacati e sciopero generale dopo la strage al deposito Eni

ladi, dove cinque operai sono morti a causa di un’esplosione nelEni, iconfederali Cgil Firenze, Cisl Firenze Prato e Uil Firenze scendono in piazza per chiedere sicurezza sui luoghi di lavoro. Le tre sigle hanno proclamato unoprovinciale per le ultime quattro ore del turno di mercoledì 11 dicembre e indetto unain piazza Vittorio Veneto a. Al presidio, che inizierà alle 14.30, interverranno sindacalisti e lavoratori dei settori coinvolti. «Quello che è successo è inaccettabile. Cinque persone sono uscite di casa per andare a lavorare e non torneranno mai. Altre sono ferite gravemente. Senza sicurezza non c’è lavoro, non c’è dignità, non c’è vita», hanno sottolineato compatti i.Anche la G&A di Genova Bolzaneto sciopera in solidarietà ai familiari delle vittimeIntera giornata di, invece, per i dipendenti della G&A di Genova Bolzaneto, azienda di trasporto su gomma di prodotti petroliferi e chimici.