Giovani e carte collezionabili | uno studio rivela quanto investono le nuove generazioni

Non solo videogame, smartphone e social network. Leriscoprono il gusto per una passione che più analogica non si può, il collezionismo delle card. Guai a definirlo come una semplice raccolta di figurine: si tratta di– non adesivi – dedicate ad argomenti vari – dallo sport allo spettacolo, dai fumetti al manga, passando per quelle con cui si gioca – che si scambiano, o vendono, a valori che non hanno nulla da invidiare agli ultimi modelli di smartphone. Tra i nativi digitali eadulti, ben 1 su 7 è un acquirente abituale di questa evoluzione delle classiche figurine adesive. E, tra loro, oltre 1 su 3 cerca di fare business, comprando per rivendere, a volte a prezzi da capogiro. Con investimenti significativi: la spesa media annua si aggira attorno ai 350 euro.