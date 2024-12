Ilrestodelcarlino.it - Arrestati i ladri della pizzeria, ma altre due spaccate a segno

Le indagini velocissime condotte dalla squadra mobile hanno portato all’arresto di due, probabilmente seriali anche se gli accertamenti sono in corso. A quanto pare, però, le bande in azione sul territorio sono parecchie. Domenica notte, infatti, ignoti hanno devastato altri due locali, spaccando le vetrate con un tombino. Il primo furto si è registrato al ristorante Brasiliano Ipanema di via Begarelli e, successivamente, forse la stessa banda ha svaligiato ‘Birrlandina’ di via Taglio. "Stiamo quantificando i danni – spiegano i titolari di Ipanema – ma già solo quelloporta è ingente. Nel fondo cassa non c’erano grosse somme, circa ottanta euro, ma hanno strappato il cassetto e se lo sono portati via. Non abbiamo telecamere: ce ne siamo accorti la mattina quando ci hanno avvisato i vicini locali.