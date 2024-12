Lettera43.it - TikTok chiede la sospensione della legge per cui rischia di essere bandito negli Usa

Bytedance, la casa madre del social, sta provando a correre ai ripari dopo la sentenzaCorte Suprema per cuidimessa al bandoStati Uniti. Venerdì 6 dicembre, infatti, i giudici hanno respinto l’appello presentato dalla società cinese contro lavoluta da Joe Biden con cui la si obbligava a vendere la piattaforma o a lasciare il Paese. Ed è proprio contro questa norma che ora Bytedance ha puntato l’indice. Il colosso ha presentato una mozione d’emergenza per tentare di bloggare l’entrata in vigore, previsto per il 19 gennaio 2025. Per i media americani, la richiesta è stata quella di sospendere ladurante la revisioneCorte Suprema.L’app di(Getty Images).La Corte d’Appello: «Sforzi pluriennalipolitica»La Corte, nella nota con cui ha ufficializzato la sentenza il 6 dicembre , ha spiegato: «Gli sforzi pluriennali di entrambi i rami politici per indagare sui rischi per la sicurezza nazionale posti dalla piattaformae per prendere in considerazione i potenziali rimedi proposti da, pesano fortemente a favore».