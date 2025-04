Strage busAv6 anni all' ex Ad di Aspi

anni per l'ex ad di Aspi, Giovanni Castellucci in relazione al procedimento legato alla Strage del 28 luglio del 2013 quando un bus precipitò dal viadotto dell'Acqualonga nella zona di Monteforte Irpino, ad Avellino, causando la morte di 40 persone. Lo hanno deciso i giudici di Cassazione. Il manager è accusato di disastro colposo e omicidio colposo. Il suo legale: "Castellucci è pronto a costituirsi, attendiamo l'ordine di carcerazione". Leggi su Servizitelevideo.rai.it 19.45 Definitiva la condanna a 6per l'ex ad di, GiovCastellucci in relazione al procedimento legato alladel 28 luglio del 2013 quando un bus precipitò dal viadotto dell'Acqualonga nella zona di Monteforte Irpino, ad Avellino, causando la morte di 40 persone. Lo hanno deciso i giudici di Cassazione. Il manager è accusato di disastro colposo e omicidio colposo. Il suo legale: "Castellucci è pronto a costituirsi, attendiamo l'ordine di carcerazione".

