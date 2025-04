I Fantastici 4 | Gli Inizi Joseph Quinn spiega perché Johnny Storm sarà diverso dalle versioni precedenti

Fantastici 4: Gli Inizi e l'attore Joseph Quinn ha raccontato perché è stato necessario compiere dei cambiamenti in Johnny Storm. I Fantastici 4: Gli Inizi riporterà sul grande schermo il team degli eroi della Marvel che comprende anche Johnny Storm e il nuovo interprete, Joseph Quinn, ha ora spiegato che ha ritenuto necessario compiere qualche cambiamento. Nella versione del giovane che diventa la Torcia Umana interpretata da Chris Evans, ad esempio, il personaggio viene ritratto come un playboy. Una nuova versione di Johnny Storm Intervistato da Entertainment Weekly, Joseph Quinn ha ora parlato del modo in cui ha interpretato Johnny Storm in I Fantastici 4: Gli Inizi: "È un uomo che si comporta con molta spavalderia, il che a volte .

