Lettera43.it - Roma, bambina di nove anni muore dopo un pranzo al ristorante per una reazione allergica

Leggi su Lettera43.it

Una, forse al frumento, ha causato la morte di unadi, che giovedì 5 dicembre è deceduta al Policlinico Gemelli di. La vittima aveva pranzato con i genitori in ununa visita medica. Gli esami diagnostici a cui era stata sottoposta quel giorno avevano riguardato la funzionalità polmonare. La famiglia, ritenendo sicuro un piatto di gnocchi di patate, l’aveva ordinato per la. Tuttavia, poche oreil pasto, la piccola ha iniziato a manifestare gravi sintomi: spasmi, difficoltà respiratorie, nausea e vomito. I genitori, resisi conto della gravità della situazione, hanno allertato immediatamente i soccorsi.I primi soccorsi e le indagini sulPortata prima al Policlinico Casilino in arresto cardiaco, è stata rianimata con massaggio toracico e successivamente trasferita al Gemelli, dove è arrivata priva di vita.