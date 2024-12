Lapresse.it - Siria, Tajani: “Gruppo armato in residenza ambasciatore Italia ma nessuna violenza”

“Stamattina unè entrato nel giardino delladell’d’. Non c’è statanei confronti né dell’e né dei carabinieri. Hanno portato via soltanto 3 automobili e tutto è finito lì”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonioparlando con i giornalisti dopo le notizie che riferivano di ribellini entrati nella sede diplomaticana in cerca di uomini del regime di Bashar al Assad. “Non sono stati toccati e ora sono al sicuro fuori dalla”, ha aggiunto, “la situazione è completamente sotto controllo”.