Cremonese: la sconfitta contro la Reggiana spegne gli entusiasmi

Lasi lascia sconfiggere dalla pericolantecon un inequivocabile 2-0 e sembra divertirsi una volta di più a vestire i panni della Penelope di epica memoria. Proprio come il celeberrimo personaggio che nell’Odissea attende con tenacia il ritorno di Ulisse, in effetti, anche i grigiorossi riescono a cucire a fatica la loro “tela”, salvo poi sciogliere improvvisamente quello che pure hanno saputo costruire a prezzo di tanto impegno. La squadra di Stroppa, infatti, vanifica lo slancio trasmesso dalla vittoria in casa del Sudtirol con una bruttaallo “Zini” ad opera della concreta formazione granata per un nuovo, inatteso passo all’indietro, che spinge i grigiorossi a dieci lunghezze dal secondo posto e a nove dal terzo, con l’ulteriore, sgradita aggiunta dell’aggancio in quarta posizione del Bari.