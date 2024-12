Lapresse.it - Siria, Tajani: “Situazione italiani nel Paese è sotto controllo”

“Ho informato dettagliatamente il presidente del Consiglio sull’evoluzione dellaine in tutta l’area, al termine della riunione che abbiamo avuto con tutti gli ambasciatori, a partire da quello in, compresi gli ambasciatori a Mosca e in Turchia, per avere una valutazione complessiva dellae di quello che sta succedendo anche dal punto di vista politico” lo ha detto il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonioal termine di una riunione alla Farnesina. “Ladei nostri concittadini nelè assolutamente“, ha precisato il ministro. “La priorità del governo è di tutelare i cittadiniin. Al momento non ci sono preoccupazioni, alcuni sono riusciti a lasciare ile sono tutti in contatto con la nostra ambasciata a Damasco”.