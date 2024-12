Anteprima24.it - Il Posillipo cade sul campo della Rari Nantes Savona

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 3 minutiSconfitta per il C.N.che cede in trasferta allaper 10-8, nella gara valevole per la nona giornata di Campionato.La squadra di Mister Pino Porzio, senza il Capitano Saccoia ed Angelone, gioca una gran partita contro la formazione ligure, unica italiana in Champions League, giocando alla pari trascinata da uno straordinario Spinelli, che para due rigori, e dai 4 gol di Cuccovillo.Il primo golpartita è delcon Merkulov, raddoppia Patchaliev e Rizzo segna il 3-0 in superiorità. Somma coglie la traversa, Spinelli è bravo in un paio di circostanze. Il primo tempo si chiude sul 3-0 per la.Nel secondo tempo segna ilin superiorità con Merkulov, palo colpito da Cuccovillo, Figlioli sigla il 5-0 per i padroni di casa.