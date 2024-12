Iltempo.it - Rapporti di mercato tra Italia ed Egitto: crisi economica e prospettive

L'ha sempre esercitato un fascino profondo sull'immaginariono, lasciando tracce nella nostra cultura attraverso stili architettonici, libri, film e persino giochi iconici come il celebre Book of Ra, apprezzati da intere generazioni. Tuttavia, il legame traedva ben oltre l'aspetto culturale, trovando le sue fondamenta ineconomici solidi e strategici. Nel 2023, infatti, l'interscambio commerciale tra i due Paesi ha raggiunto quasi 6 miliardi di euro, confermando l'come il secondodi riferimento per le esportazioni egiziane. Questo risultato consolida l'come il secondodi riferimento per le esportazioni egiziane, rappresentando il 7,8% del totale. Inoltre, l'si è confermata il settimo fornitore dell', contribuendo al 3,9% delle importazioni complessive.