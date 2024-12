Quotidiano.net - Guerra nel Movimento 5 Stelle, Grillo scrive a Schlein: “Conte inaffidabile”

Roma, 6 dicembre 2024 – Dovrebbero essere resi noti nelle prossime ore inuti della lettera che Beppeha inviato alla segretaria Pd Elly. L'ennesimo colpo di teatro, inatteso, mentre è in corso la ripetizione del voto dell'Assemblea costituente che riguarda anche la scelta di eliminare il ruolo del garante del M5S. BEPPE, COMICO E POLITICO A quanto si apprende da fonti vicine al fondatore del, nella missivametterebbe in guardia la leader Pd sulla presunta inaffidabilità di Giuseppe, invitandola a guardarsi alle spalle. La narrazione ricalca quella del video sul carro funebre in cui il comico sferra un durissimo attacco nei confronti del "Mago di Oz". Ma non solo.si starebbe preparando a un'altra battaglia, quella sulla validità del voto.