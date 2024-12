Mistermovie.it - Mister Movie | Paolo Sorrentino dirigerà ‘La Grazia’ con la star Toni Servillo

Il Nuovo Progetto di Paolo Sorrentino: "La Grazia"
Dopo il ritorno con Parthenope nel 2024, che ha diviso la critica, Paolo Sorrentino è già pronto a lanciarsi in un nuovo progetto cinematografico. Il regista, noto per film acclamati come La grande bellezza e Il Divo, ha ufficialmente avviato la produzione di La Grazia ("Grace"), che vedrà come protagonista ancora una volta la sua musa di lunga data, Toni Servillo.
Nonostante i dettagli sulla trama siano tenuti sotto stretto riserbo, si sa che La Grazia sarà una storia d'amore ambientata in Italia. L'ambientazione suggerisce che il film potrebbe esplorare temi universali di passione, perdono e bellezza, elementi che sono già emersi nei lavori precedenti del regista, seppur con diverse sfumature.