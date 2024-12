Amica.it - Il pancione di Jennifer Lawrence illumina il red carpet di Hollywood

Bellissima. Come altro si può definirein questo periodo magico? L’attrice premio Oscar, 34 anni, è in attesa del suo secondo bebè. Con il suo belha partecipato al Women in Entertainment Gala 2024 dell’Reporter a Los Angeles: eccola sul red, mentre accarezza le rotondità e sorride (poco) ai fotoreporter. GUARDA LE FOTOI best look sul reddei Governors Awards: daa Elle Fanning, che belsul redAll’evento hanno partecipato molte personalità del mondo della cultura e dello spettacolo. Come Selena Gomez, che ha ricevuto l’Equity in Entertainment Award, e Nicole Kidman, che è stata insignita dello Sherry Lansing Leadership Award.