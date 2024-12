Thesocialpost.it - Da dove arrivano (davvero) le cozze che compriamo o mangiamo al ristorante

Leggi su Thesocialpost.it

Agli italiani lepiacciono, e anche molto. Il problema, però, è che molto spesso non sanno da. Che sia a casa o al, la provenienza di questo piatto di pesce tanto amato è spesso ignota. Dai soutè alle zuppe, dalla pasta ai frutti di mare, allefritte, gratinate, ripiene, c’è l’imbarazzo della scelta. Quello che molti non sanno è che in Italia levengono raccolte solo da aprile a ottobre, quando le condizioni calde sono ideali per la loro crescita. Il resto dell’anno gli italiani – senza saperlo – mangianoche vengono da altre parti del mondo. L’etichetta di un prodotto di allevamento deve indicare il paese di origine dei molluschi (obbligatorio) che non sempre corrisponde a quello in cui il prodotto è stato in realtà sottoposto alla fase finale del processo di allevamento o coltura.