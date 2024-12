Oasport.it - Badminton, i convocati dell’Italia per le qualificazioni agli Europei 2025 a squadre miste

Alla vigilia delledisono stati svelati i, che scenderà in campo da giovedì 5 a sabato 7 dicembre alla VOSS Arena di Wipperfürth, in Germania, che sarà la sede del Girone 3.Nel raggruppamento sono inseriti i padroni di casa della Germania, terza testa di serie delle, nonché grande favorita per il passaggio alla fase finale, l’Irlanda e la Norvegia. La vincitrice del Girone 3 si qualificherà, che si disputeranno dal 12 al 16 febbraio a Baku, in Azerbaigian.Alla rassegna continentale sono già qualificate la Danimarca, detentrice del titolo, e l’Azerbaigian, in quanto Paese ospitante. Le altre sei partecipanti usciranno dai sei gironi di qualificazione, in programma tutti nel mese di dicembre.