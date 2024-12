Ilfattoquotidiano.it - Palestina, Seif Bensouibat vince la battaglia legale: la sua vicenda sa di segregazione

di Giuseppe MammanaMentre in Italia continuano a sventolare le bandiere della destra che spingono sull’esternalizzazione dei Cpr in Albania, riproducendo un conflitto tra magistratura e classe politica di berlusconiana memoria, sulla questione palestinese non ci sono “giudici di sinistra”: al contrario si palesa un’alleanza di ferro tra magistratura e classe politica: un patto fondato sulla repressione contro i sostenitori della causa palestinese. Come dimostrano i 23 avvisi di garanzia contro gli studenti manganellati dalla polizia, a Pisa, il 23 febbraio.Tuttavia, tra qualche manganellata e qualche arresto, si scorgono anche delle buone notizie. Come quella diche ha vinto la sua: il Tribunale di Milano, qualche settimana fa, ha accolto la richiesta contro la revoca della protezione, restituendo lo status di rifugiato all’educatore algerino.