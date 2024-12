Dilei.it - Le parole della mamma al neonato aumentano l’ossitocina e diminuiscono lo stress

Che il rapporto madre-figlio sia uno dei più strettivita è risaputo. E che sia importante per la neo-la vicinanza fisica e psicologica con il bebè è altrettanto noto. Ora però una ricerca aggiunge un tassello alle conoscenze. Ed è importante. Se ladescrive al piccolo le sensazioni che la sua piccola mente sta provando, con legiuste, aumenta la sua produzione di ossitocina. E questa sostanza aiuta, e molto, il benessere psicofisico del bimbo., un ormone coinvolto in una serie di processi psicologici, svolge un ruolo importante nelle relazioni sociali, come lo sviluppo del legame tra genitore e figlio e la formazionefiducia ecomprensione sociale per tutta la vita.L’importanza delle sensazioni “raccontate”La, con la sua voce (e con gli sguardi oltre che con il contatto) offre al bimbo sensazioni intense, che attraverso la pelle, l’olfatto, la vista e l’udito, muovono appunto ormoni e cellule nervose.