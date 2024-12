Liberoquotidiano.it - Il funerale show di Beppe Grillo al centrosinistra

Leggi su Liberoquotidiano.it

Guardate con attenzione dentro il carro funebre guidato ieri da. Avete visto bene? Non c'è una sola bara, ma – malamente accatastate una sull'altra – ce ne sono due, una più piccola e l'altra più grossa e ingombrante. Quella meno grande è facile da individuare: è la cassa di legno dove giace il vecchio Movimento 5 Stelle ormai rimasto nelle mani di Giuseppe Conte. Con un macabro sfregio,ha scagliato un vero e proprio anatema ai danni delle creature che hanno osato ribellarsi contro di lui. Diranno i contiani che il vecchio fondatore è impotente e rancoroso, che non è più in grado di elaborare nulla di costruttivo ma può solo dedicarsi a fare male agli altri.(.)Clicca qui, registrati gratuitamente su Liberoquotidiano.it e leggi l'editoriale integrale di Daniele Capezzone