Giorno di ordinaria follia Il vicino dell’aggressore | | Tante cene fatte insieme Con noi un bravo ragazzo

"Io l’ho visto domenica sera e in compagnia di una ragazza ma non so chi fosse. Ero appena rientrato a casa e ci siamo salutati velocemente. E’ stato uno choc apprendere che si trattava proprio di lui: nessuno di noi, di chi lo conosce da anni se lo sarebbe mai aspettato". Erano sconvolti, ieri, i vicini di casa del 41enne arrestato per tentato omicidio dopo aver accoltellato la ex fidanzata a Guastalla, lunedì mattina. Nessuno – affermano – si sarebbe mai aspettato un gesto del genere da parte dell’uomo, descritto come mite e con una vita all’apparenza tranquilla: un lavoro in un’azienda di Nonantola (in provincia di Modena), nessun figlio e tanti amici. Nessuno dei vicini di casa, seppur il 41enne vivesse in quella palazzina di Gaggio di Castelfranco, nel Modenese, da una decina d’anni aveva mai visto o conosciuto eventuali compagne dell’uomo.