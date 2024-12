Oasport.it - Alcaraz avvisa Sinner: “Sono sicuro che vincerò gli Australian Open prima o poi. Spero già nel 2025”

Carlossi è reso protagonista di un’annata agonistica di ottimo spessore, culminata con il trionfo in due Slam (Roland Garros e Wimbledon) e la medaglia d’argento alle Olimpiadi di Parigi 2024, senza dimenticarsi dei sigilli al Masters 1000 di Indian Wells e al torneo ATP 500 di Pechino. Il fuoriclasse spagnolo, che ha chiuso la stagione da numero 3 del mondo, non è però riuscito a essere continuo come avrebbe voluto ed è incappato in diversi stop indesiderati, come quelli ai quarti di Miami, Madrid e Shanghai e quello al secondo turno degli US, oltre all’eliminazione nella fase a gironi delle ATP Finals.Carlosha archiviato un anno da 54 vittorie e 13 sconfitte (considerando soltanto gli incontri ufficiali) e perdendo sulla lunga distanza il confronto con il grande rivale Jannik: vero che il conto degli Slam è pari (l’italiano si è imposto aglie agli US), ma l’azzurro ha trionfato alle ATP Finals e in Coppa Davis, ha messo le mani su tre Masters 1000 (Shanghai, Miami, Cincinnati) e ha chiuso da numero 1 del mondo con all’attivo ben 11.