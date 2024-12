Ilfattoquotidiano.it - Neale Fraser, morto il campione di tennis. Il cordoglio dell’amico-rivale Rod Laver: “Mi hai spinto a diventare un giocatore migliore”

Il mondo delpiange la scomparsa dia 91 anni nella giornata di ieri, 2 dicembre. Leggenda dello sport australiano,era famoso anche per le sue imprese nel doppio. La vittoria in Coppa Davis contro l’Italia nel 1960 e nel 1961, i tre titoli del Grande Slam vinti tra la fine degli anni 50 e gli inizi degli anni 60.Ex numero 1 al mondo,vinse l’Us National (predecessore dello Us Open) per due anni di fila, mentre nel 1960 conquista la finale di Wimbledon battendo contro l’amico Rod. I successi però arrivano anche nel doppio, dove conquistò undici titoli del Grande Slam, e in Nazionale australiana con la quale si aggiudicò ben sette volte la Coppa Davis. Proprio Rodha omaggiato l’ex collega con un messaggio d’addio sui social: “Il mio caro amico e compagno mancino.