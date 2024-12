Iodonna.it - Magia, storia e un maestoso albero reale attendono i visitatori da qui alla fine delle festività natalizie

Leggi su Iodonna.it

Ogni anno, quando il Natale si avvicina, il Castello di Windsor si trasforma in un luogo da fiaba, un angolo diche incanta ie celebra le tradizioni della famiglia. E il clima festivo si fa sentire già con largo anticipo graziepreparazione degli addobbi. Anche se la famiglianon è sempre presente per il Boxing Day, il castello è comunque il cuore pulsante della celebrazione. In attesa del concerto natalizio all’Abazia di Westminster, Windsor accoglie i suoi ospiti con una bellezza che si rinnova ogni anno. Natale 2023, decorazioni fai da te: dalle più semplici a quelle all'uncinetto guarda le foto L’di Natale a Windsor, tradizioneIl protagonista indiscussodecorazionidi Windsor è ilNordmann, che svetta nella St George’s Hall.