Fa yoga su una scogliera e viene travolta da un’onda | morta tragicamente la giovane attrice Kamilla Belyatskaya

Parole di gratitudine espresse sui social per la bellezza del posto dove si trovava a fare, a Lad Ko Viewpoint, un punto panoramico sulla costa di Koh Samui., 24 anni, aveva sistemato il tappetino per allenarsi quandomolto alta e potente l’ha trascinata in mare e per lei non c’è stato nulla da fare. Nonostante l’arrivo immediato dei soccorsi, non è stato possibile entrare in acqua a causa della condizioni proibitive ed è stato visto (anche filmato) il suo tappetino dagalleggiare.“La cosa più bella che abbia mai visto nella vita. Grazie, universo, per permettermi di essere qui in questo momento”, le sue parole in un video precedentemente postato sui social, proprio dal punto nel quale è statada. Il suo corpo senza vita è stato ritrovato sulla frequentata spiaggia Chaweng Beach.