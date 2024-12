Movieplayer.it - Endless Love anticipazioni 4 dicembre: Tarik si consegna alla polizia, Mercan conforta Kemal

Leggi su Movieplayer.it

Scopriamo cosa succederà nella soap turca in onda su Canale 5 domani alle 14:10 circa, la serie viene trasmessa dal lunedì al sabato nel daytime del pomeriggio e il giovedì in prima serata.della trama diper la puntata in onda mercoledì 4alle 14:10 su Canale 5: Nihan si aggrappa all'amore di. La soap turca, il cui titolo originale è Kara Sevd, è stata premiata con l'International Emmy Award. La serie può essere seguita in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity. Riassunto dell'episodio precedenteinforma Zeynep che non è stata lei ad uccidere Ozan, poiché il veleno era già nel suo corpo prima che lo soffocasse. Le chiede di, ma Zeynep non sa dove sia e afferma che le sue azioni erano per .