Davidemaggio.it - Un Posto al Sole, anticipazioni dal 2 al 6 dicembre 2024: Rossella in partenza per Madrid

Leggi su Davidemaggio.it

vola a. Nelle prossime puntate di Unal, la giovane dottoressa darà seguito all’importante decisione per la sua vita lavorativa, e non solo, di trasferirsi nella capitale spagnola. Maggiori info su quello che accadrà nelle nostre(è in arrivo anche una sorpresa). Unalè in onda dal lunedì al venerdì alle 20:50 su Rai3 e in diretta streaming e in replica on demand su RaiPlay.Unalda lunedì 2 a venerdì 6Lunedì 2: Rosa convinta dell’innocenza di PasqualeRosa si convince sempre di più dell’innocenza di Pasquale, che nel frattempo viene affidato da Damiano ai servizi sociali. L’organizzazione delle feste natalizie porta Niko in rotta di collisione con Valeria. Diego e Ida hanno trovato una possibile sistemazione che sembra non incontrare, però, l’approvazione di Raffaele.