Ultime Notizie Roma del 02-12-2024 ore 10 | 10

dailynews radiogiornale ancora una buona domenica dalla redazione da parte di Francesco Vitale in paesaggi imbiancati che sembrano presepi di Taci sulle strade specialmente montane solitaria soprattutto essere spezzato da un ondata di freddo e neve oggi secondo la Protezione Civile arriveranno anche le prime allerta Gialla in 4 regioni e del meno 3 morti e 7 feriti il bilancio di un attacco Russo condotto questa mattina con un drone sulla città di Cherso nel sud dell’Ucraina L’ho dichiarato il governatore regionale di certo non ho letto che su telegram ha spiegato che l’obiettivo dell’ attacco sono stati i trasporti pubblici l’iran sostiene fermamente l’esercito il governo italiano dopo l’offensiva di ribelli lo fa sapere il capo della diplomazia iraniana a Marte pronto a valutare qualsiasi proposta che possa portare un cessate il fuoco alla fine della guerra nella striscia di Gaza lo scrive il quotidiano arabo secondo il quale la leadership parla Insomma di di questa situazione che si sta vivendo non sono almeno 40 i morti di sdraiarmi in un edificio nel nord della striscia l’attacco ha lasciato un gran numero di persone sotto le macerie rendendo estremamente difficile il salvataggio calcio 14A giornata serie A Venezia finisce 30 Milan Empoli 3 a 0 Como Monza 11 Cagliari Verona 1 a 0 gli Emiliani la rincorsa delle parti alte della classifica Milan ok con lei quindi pari tra come Monza punti salvezza per il Cagliari come abbiamo detto e ci fermiamo qui Buona domenica e buon proseguimento di ascolto in nostra compagnia In collaborazione con Agenzia Italia Stampa